Šta se sinoć srušilo na teritoriji Sjevernog Kipra?

​Neidentifikovani leteći objekat srušio se i eksplodirao na teritoriji Sjevernog Kipra, potvrdile su lokalne vlasti. U javnosti su se zatim pojavile glasine da je riječ o protivavionskoj raketi, dok drugi tvrde da je u pitanju izraelski vojni avion, oboren tokom sinoćnjeg napada na Siriju.

"Prema prvim informacijama, objekat koji je izazvao eksploziju je ili letjelica koja je nosila eksploziv, ili je u pitanju raketa“, izjavio je ministar spoljnih poslova Sjevernog Kipa Kudret Ozeraj.

Vlasti Sjevernog Kipra, koji je pod turskom kontrolom, zasad nisu zvanično potvrdile da li ova letjelica pripada njihovim oružanim snagama.

Incident se desio ubrzo nakon što je sirijska protivvazdušna odbrana presrela napad na Damask iz Izraela.

Eksplozija se čula kilometrima, a brda na koja je projektil pao su se zapalila.

Predsjednik nepriznatog sjevernog djela Kipra, Mustafa Akindži, ocijenio je da je incident povezan sa vojnim operacijama na Bliskom istoku, ali je dodao da će vojna istraga utvrdit šta je u pitanju.

„Očigledno je da to nije poteklo sa naše teritorije. To je jedna od loših strana rata u regionu koji se preliva“, rekao je Akindži.

#UPDATE : Reported video of large fires and debris seen at location of crash site near Kibris in northern Cyprus pic.twitter.com/YuEDc7rNKl

​Korisnici društvenih mreža požurili su da analiziraju mutne fotografije koje su se pojavile s mjesta napada. Jedna od teorija je i da je u pitanju dio raketnog sistema S-200 kojim su sirijske snage gađale izraelske avione.

​Natpisi i simboli koji mogu da se nađu među ostacima nedientifikovanog objekta pomoći će da se utvrdi o čemu se zapravo ovdje radi, prenosi RT.

Regarding the crash site in North #Cyprus One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8