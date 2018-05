Šta se zaista krije iza Putinovog buketa za Merkelovu

MOSKVA - Čudno je da se u buketu koji je predsjednik Rusije Vladimir Putin poklonio njemačkoj kancelarki Angeli Merkel vidi nešto više od uobičajenog pristojnog ponašanja koje se često koristi na sastancima i pregovorima, izjavio je za Sputnjik zamjenik predsjednika Udruženja ruskih diplomata Andrej Baklanov.

Ranije je njemački tabloid "Bild" objavio članak čiji autor smatra da Putinov gest u Sočiju predstavlja "određeni signal". Novinar smatra da u ozbiljnim političkim krugovima nije uobičajeno da se poklanja cvijeće na sastanku, već je uobičajeno rukovanje.

"Bonton nalaže da kada se vodi sastanak sa ženom, individualno ili kada ona dolazi u okviru delegacije, ona dobija cvijeće prilikom posjete. To je toliko elementarni zahtjev da se, po pravilu, nigdje posebno ne naglašava i fotografije se ne objavljuju. Podrazumijeva da je to dio opšte prihvaćenog bontona i to je toliko uobičajeno da se o tome ni ne raspravlja. Zbog toga se stiče iluzija da se ovo rijetko dešava. Ne, ovo se dešava prilično često", naglasio je Baklanov koji je u periodu 2000—2005. godine bio ambasador Rusije u Saudijskoj Arabiji.

Prema riječima diplomate, ovakav članak je dokaz "nekompetentnosti" novinara i "povećanog stepena revolta".

"Ovo je nepoznavanje osnove diplomatskog bontona. To je nekompetentan članak koji još jednom svjedoči o tome s kim imamo posla. Prije dvadeset godina takav članak ne bi dozvolio nijedan urednik", naglasio je Baklanov.

Putin se u petak sastao sa Merkelovom u Sočiju. Ruski predsjednik je izjavio da je razgovor bio značajan i pravovremen. Njemačka kancelarka je rekla da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom dio strateških interesa Njemačke.

(Sputnjik)