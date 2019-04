Šta spaja Kristijana Ronalda, 100 kg kokaina i dvojicu Srba?

BUKUREŠT - Rumunska policija pronašla je desetine paketa kokaina ukupne težine oko 100 kilograma koje su talasi izbacili na obalu Crnog mora, a nadležni pretpostavljaju da je ova droga dio tovara koji je otkriven na brodu, kada su uhapšena dvojica Srba. Sa cijelim slučajem je, posredno, povezan i Kristijano Ronaldo!

Zanimljivo je da je droga pronađena pod oznakom CR7, koju koristi slavni fudbaler Kristijano Ronaldo. Ovu oznaku koristili su dileri i u drugim djelovima Evrope, a smatra se da su je izabrali iz marketinških razloga.

Tako je policija u Francuskoj krajem decembra zaplijenila veliku količinu droge, u paketićima na kojima su bile fotografije Ronalda.

​Prema policijskim izvorima, pakete su pronašli građani na plažama rumunskog primorja i upozorili vlasti, prenose rumunski mediji.

Policija grada Konstance upozorila je građane da ne otvaraju pakete na plaži, jer sadrže opasne materije, već da pozovu najbližu policijsku stanicu.

Absolutely crazy story. The Romanian police have found a huge number of packs containing cocaine in the waters of the Black Sea. They had CR7 written on them. pic.twitter.com/lYXfg6Q0M5