Šta svjetske vođe misle o Harisovoj i Trampu?

Dok Amerikanci izlaze na birališta širom SAD, ostatak svijeta s nestrpljenjem iščekuje rezultate i njihov potencijalni uticaj na međunarodnu politiku.

Iako su mnogi svjetski lideri odlučili ne komentarisati predsjedničke izbore, neki su otvoreno iznijeli svoja mišljenja o Donaldu Trampu i Kamali Haris.

Zelenski o Trampu

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je kako ne misli da Tramp zna kako zaustaviti rat u Ukrajini.

"Osjećam da Tramp zapravo ne zna kako zaustaviti rat, iako možda misli da zna. S ovim ratom često je tako da, što dublje zaronite, manje razumijete", rekao je u intervjuu za časopis New Yorker.

Takođe je Trampova kandidata JD Vancea nazvao "opasnim" i "previše radikalnim".

Putin suzdržan

Ruski predsjednik Vladimir Putin ostao je suzdržan kada su ga u septembru upitali preferira li Haris ili Trampa.

Šaljivo je komentarisao kako mu je "omiljeni" trenutni predsjednik Džo Bajden, koji je "preporučio svim svojim pristalicama da podrže gđu Haris".

Putin se našalio i na račun Harisina "izražajnog i zaraznog smijeha".

Britanski premijer odbio reći

Mnogi evropski lideri takođe su pazili da izbjegnu direktne odgovore.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je kako i Tramp i Haris moraju prihvatiti rezultate izbora.

Odbio je reći koga bi radije vidio kao pobjednika.

"Sarađivaćemo s onim ko bude izabran od strane američkog naroda", rekao je.

Ipak, Starmer je kritikovao Trampa u prošlosti. Nakon napada na Kapitol 2020. godine izjavio je: "Predsjednik Donald Tramp mora preuzeti odgovornost. Ono što se dogodilo bilo je užasno. To nije bio protest – to je bio napad na demokratiju. A odgovornost leži na predsjedniku Donaldu Trampu. Nema sumnje u to."

Francuski predsjednik Emanuel Makron na konferenciji za novinare u januaru rekao je da će sarađivati s onim ko pobijedi na američkim izborima.

"Uvijek imam istu filozofiju, prihvatam lidere koje mi ljudi izaberu", rekao je Makron.

Premijer Norveške Jonas Gar Stjore, čija je zemlja članica NATO-a, pohvalio je Haris u julu, nazvavši je "vrlo snažnom kandidatkinjom".

"Radi se o tome da se suprotstavlja Trampu, onome šta on predstavlja i bori se za planove demokrata za budućnost."

Orban uz Trampa

U međuvremenu, mađarski premijer Viktor Orban, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, podržao je Trampa.

"Upravo sam razgovarao s predsjednikom @realDonaldTrump," napisao je Orban u četvrtak na X-u.

"Poželio sam mu puno sreće za sljedeći utorak. Još samo pet dana. Držimo palčeve."

Njemački kancelar Olaf Šolc pohvalio je Haris u julu. Rekao je da je "kompetentna i iskusna" političarka, ali nije direktno podržao njenu kandidaturu.

"Mislim da je vrlo moguće da Kamala Haris pobijedi na izborima, ali američki birači odlučuju", dodao je.

Latinska Amerika

Izbori u SAD zasigurno će imati posljedice na komšije u Južnoj Americi.

Predsjednik Brazila Luiz Inasio Luda da Silva izrazio je svoju podršku Haris.

U septembru je rekao čelnicima vlada: "Ako Bog da, Kamala će pobijediti na izborima u SAD".

U intervjuu za francuski kanal TF1 prošle sedmice, rekao je da bi pobjeda Haris bila siguran način za jačanje demokratije.

Međutim, argentinski predsjednik Havijer Milej pokazao je divljenje prema Trampu. Milei ga je pohvalio u jednom intervjuu. U intervjuu za Bloomberg u aprilu takođe je govorio pozitivno o Trampu.

"Najveća vrijednost politike Donalda Trampa je što je ispravno identifikovao neprijatelja, a neprijatelj je socijalizam."

Podržavatelji Mileija tokom njegove kampanje nosili su kape i majice s natpisom "Učinimo Argentinu opet velikom", što odjekuje Trampov slogan.

U međuvremenu, meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum zauzela je neutralan stav prema američkim predsjedničkim kandidatima.

"Naravno, poštujemo i poštovaćemo odluku naroda Sjedinjenih Država", rekla je na pitanje o predsjedničkim izborima.

Trudo o Trumpu

Kanadski premijer Džastin Trudo izjavio je u januaru da "drugi Trampov mandat neće biti lak", ali da je savezna vlada spremna za tu mogućnost.

"Žele li biti nacija koja je optimistična i predana budućnosti? Ili će odabrati korak unazad, nostalgiju za vremenima koja nikada nisu postojala, populizam koji odražava mnogo tjeskobe i bijesa kroz koje ljudi prolaze, ali ne nudi nužno rješenja?" rekao je Trudo na doručku koji je organizovala Trgovačka komora Montreal Metropolitan.

Australija i SAD imaju bliske diplomatske odnose, a Australija je ključni partner u suprotstavljanju kineskom uticaju u regiji i bezbjednosnom pitanju protiv Sjeverne Koreje.

Australski premijer Entoni Albaniz ranije je izrazio zabrinutost zbog Trampa, rekavši 2017. godine da ga "Tramp užasava".

Na političkom forumu, upitan kako bi se nosio s Trampom, Albaniz je odgovorio: "S bojaznošću. Užasava me i smatram zabrinjavajućim to što lider slobodnog svijeta misli da možete voditi politiku kroz 140 znakova na Tviteru preko noći.", prenosi Index.

