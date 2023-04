Šta znamo o optužnici Donalda Trampa

NJUJORK - Očekuje se da će se u utorak Donald Tramp - jedini bivši predsjednik ikada optužen - prvi put pojaviti pred sudom na Menhetnu na saslušanju poznatom kao izricanje optužbi. To je sljedeći korak u istrazi koja se fokusirala na isplate potajnog novca zvijezdi filmova za odrasle Stormi Danijels uoči izbora 2016. kako bi se prikrio navodni seksualni odnos.

Sati koji bi prethodili saslušanju mogli bi biti haotični, a očekuje se da će se Trampove pristalice, protestanti i novinari iz cijelog svijeta okupiti ispred zgrade suda na Donjem Menhetnu. Trampova tajna služba koordiniše s lokalnim i saveznim policijskim snagama kako bi osigurala da on može sigurno ući u zgradu suda usred gomile okupljenih.

Evo što trebate znati o sudskom postupku - i šta će se sljedeće dogoditi.

Šta je optužba?

Optužba je prvo pojavljivanje pred sudijom nakon što je neko kazneno optužen.

"To je kada je optuženi obaviješten o optužbama i svojim pravima kao optuženika", rekla je Ana G. Kominski, profesorica na Pravnom fakultetu u Njujorku.

