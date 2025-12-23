Stanislav Orlov likvidiran u misterioznoj operaciji: "Došli su bez sirena i rotacije" (VIDEO)

Vašingtonski istraživački centar Institut za proučavanje rata (ISW) u najnovijem izvještaju navodi da je vrlo vjerovatno da su ruske bezbjednosne službe 4. decembra na Krimu ubile bivšeg komandanta ruske brigade Espanola Stanislava Orlova.

Kako se navodi, ruski opozicioni medij Astra izvijestio je u ponedjeljak da je došao u posjed snimaka nadzornih kamera hitnih službi na Krimu, koje prikazuju kako su 4. decembra četiri vozila stigla do Orlovljeve rezidencije u Sevastopolju, prenosi Jutarnji.hr.

Vozila su imala crne registarske tablice, za koje Astra navodi da ih obično koriste ruska vojska ili bezbjednosne strukture. Medij dalje navodi da su iz vozila izašli maskirani muškarci sa automatskim oružjem te da su Orlovljeve komšije čule nekoliko pucnjeva. Prema Astri, snimci kasnije prikazuju dolazak vozila hitne pomoći bez uključenih rotacionih svjetala i sirena, koja su odvezla Orlovljevo tijelo.

Izvori Astre tvrde da su ruske bezbjednosne službe sumnjale da je Orlov učestvovao u krijumčarenju oružja i djelovanju organizovane kriminalne grupe te da su ruske vlasti nekoliko sedmica ranije po istim optužbama uhapsile još jednog poznatog bivšeg komandanta Mornaričkog odreda Espanola.

The leader of Espanyol "Spanets" (Stanislav Orlov), was shot at a dacha in Sevastopol (occupied Crimea)! ASTRA found out how one of the most high-profile murders in the Z-community recently happened! ASTRA obtained video from the scene and talked to eyewitnesses. ASTRA… https://t.co/0k8EM2CRpo pic.twitter.com/ZIsYRnOXHs — LX (@LXSummer1) December 22, 2025

Orlov je bio istaknuti ruski ultranacionalista koji se od 2014. borio u istočnoj Ukrajini zajedno s drugim poznatim ultranacionalistima, poput Aleksandra Hodakovskog. Učestvovao je u ruskoj aneksiji Krima i borio se u Drugom čečenskom ratu.

Sahranjen je u ponedjeljak u Moskvi.

Orlov je u proljeće 2022. osnovao Odred Espanola, sastavljen od ultranacionalista, fudbalskih navijača i bivših ruskih veterana.

Astra navodi da je Odred Espanola kasnije prerastao u Zasebnu privatnu vojnu grupu Espanola - poznatu i kao 88. izviđačko-diverzantska brigada Espanola u sklopu Ruskog dobrovoljačkog korpusa - sve dok Kremlj iznenada nije raspustio tu jedinicu u oktobru ove godine.

U ISW-u navode da su posljednji put uočili pripadnike brigade Espanola kako djeluju na okupiranom Krimu krajem oktobra.

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