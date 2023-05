Stanovnici Moskve uznemireni zbog napada dronovima (VIDEO)

MOSKVA - Stanovnici glavnog grada Rusije, Moskve, vidno su uznemireni, a kod nekih briga prerasta u bijes. Rupe na fasadi i razbijeni prozori nakon napada dronova na metropolu, a neke zgrade su lakše oštećene.

Vijest o napadu dronom na Moskvu juče se munjevito proširila ruskom prestonicom. "Radim u blizini. Kada sam išla na posao, vidjela sam ih. Bilo je jezivo", kaže jedna prolaznica. "Nije dobro, zastrašujuće je", kaže jedan muškarac.

Zabrinjavajuće je, kaže i Aleksandra dok čeka na dozvolu da se vrati u svoj stan. Dron koji se srušio udario je u njenu zgradu. "Uvijek je izgledalo kao da je sve to daleko - a sada je ovdje u Moskvi".

Na pogođenim zgradama vidljiva su samo manja oštećenja: rupe na fasadi, tragovi čađi, razbijeni prozori. Prema podacima Ministarstva odbrane, sistem protivvazdušne odbrane bio je uspješan.

