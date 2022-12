PARIZ - Više osoba ranjeno je u pucnjavi u Parizu, dok su dvije poginule u 10. arondismanu, a napadač je uhapšen.

Kako prenosi Dailystar do pucnjave je došlo u kurdskom Kulturnom centru.

Navodno je napadač stariji muškarac. Mediji pišu da je čovjek, koji ima oko 70 godina, počeo da puca u ljude.

On je na ulici savladan i uhapšen.

One confirmed dead, two seriously injured in shooting near Kurdish centre in Paris.pic.twitter.com/qm7AP3Wh1R