Starmer osudio nerede

LONDON - Britanski premijer Kir Starmer oštro je osudio nerede na ulicama Velike Britanije kao "krajnje desničarsko razbojništvo", rekavši da su na meti muslimanske zajednice, javlja BBC.

Starmer je opisao scene u Roterhemu kao "pljačkaške bande" čiji je cilj samo da krše zakon i ništa drugo". On je dodao da su svi u apsolutnom strahu i da on zna koliko je to zastrašujuće.

On je rekao da ta "nasilna rulja ne predstavlja našu zemlju".

"Ukoliko ciljate ljude zbog boje kože ili vjere, to je krajnja desnica i spreman sam da to kažem. Naša policija zaslužuje našu podršku dok se bori sa nasilnim neredima", istakao je on, prenosi Srna.

Starmer je obećao da će učiniti "sve što je potrebno da se nasilnici privedu pravdi".

On je rekao da će biti hapšenja, optužbi i osuđujućih presuda "bez obzira na očigledan uzrok ili motivaciju".

"Ovo nije protest, to je organizovano nasilje, kome nema mjesta na našim ulicama ili na internetu", rekao je on.

Starmer je posebno osudio napad na hotel u kome se nalaze tražioci azila u Roterhemu. Napad se desio danas po podne.

Britanski premijer je rekao da će oni koji učestvuju u nasilju, uključujući i one koji "pokreću ovu akciju preko interneta", zažaliti zbog toga.

U međuvremenu britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je novu bezbjednosnu šemu za džamije. U saopštenju se navodi da su džamije "u opasnosti od nasilnih nereda" i sada će moći da traže bezbjednosnu pomoć za brzi odgovor.

"Dejli mejl" je objavio fotografije i snimke sa protesta u različitim gradovima Britanije, na kojima se vide pojedinci goli do pojasa sa tetoviranim "svastikama" i pojedini kako podižu ruke u nacističkom pozdravu.

Demnonstranti su gađali policiju ciglama i razbili su nekoliko prozora na hotelu u Roterhemu prije nego su zapalili kante za smeće, rekli su očevici. Požari, paljenje automobila i policijskih vozila, kao i pljačke firmi zabilježeni su u mnogim dijelovima Britanije, a ranjen je veći broj policajaca.

Desetine demonstranata okupilo se ispred drugog hotela u Alderšotu na jugu Engleske.

Nasilje je izbilo nakon ubistva tri djevojčice u napadu nožem u ponedjeljak, 29. jula, a nekoliko drugih teško je ranjeno u incidentu koji se dogodio u dječijem plesnom klubu u Sautportu. Incident je izazvao masovne proteste i sukobe sa policijom usljed nepotvrđenih izvještaja da je napadač izbjeglica.

