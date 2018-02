Stejt department: Imamo mnogo kandidata za novog izaslanika

VAŠINGTON - Američki Stejt department saopštio je da ima "mnogo iskusnih kandidata" koji bi bili podobni za mjesto izaslanika za Sjevernu Koreju nakon što se sa te funkcije povuče ambasador Džozef Jun.

"Stejt department ima 75.000 ljudi koji za nas rade širom svijeta. Jednostavno bi bilo pogrešno podrazumijevati da je ambasador Jun jedini koji je sposoban za sprovođenje politike prema Sjevernoj Koreji", rekla je portparolka Stejt departmenta Heder Nauert, prenosi Rojters.

Nauert je to izjavila pozivajući se na visoku zvaničnicu za istočnoazijska pitanja Suzan Tornton i više drugih diplomata.

Stejt department je ovim saopštenjem nastojao da ublaži zabrinutost povodom najavljenog odlaska Juna sa pozicije specijalnog izaslanika SAD za Sjevernu Koreju, ocjenjuje britanska agencija.

Ranije danas, Stejt department je saopštio da Jun planira da se sa funkcije povuče u petak, a to saopštenje je objavljeno samo nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp ponovo odbacio pregovore o rješavanju sjevernokorejske nuklearne krize ukoliko ne budu ispunjeni određeni uslovi.

Izaslanik Džozef Jun, inače rođen u Južnoj Koreji, snažan je zagovornik saradnje s Pjongjangom, a predvodio je pokušaje SAD da dopru do Severne Koreje tiho sprovodeći direktnu diplomatiju otkako je došao na to mjesto pod mandatom bivšeg predsjednika SAD Barakom Obamom 2016, navodi Rojters.

Njegov odlazak sa funkcije ostavlja Stejt department bez odgovarajuće osobe za politiku prema Severnoj Koreji u trenutku kada je Pjongjang nagovestio spremnost za pregovore sa SAD nakon perioda diplomatskih kontakata s Južnom Korejom tokom Zimskih olimpijskih igara, ocjenjuje britanska agencija.

Jun je američkim medijima rekao da je odluka o povlačenju njegova lična odluka i da je državni sekretar Reks Tilerson pokušao da ga ubijedi da ostane na funkciji.

"To je zaista moja odluka. Mislim da je pravo vreme za to. Došlo je do malog zatišja u aktivnostima i mislim da bi bilo dobro da napustim funkciju", rekao je on za CBS News.

Neimenovani zvaničnici za Rojters kažu da je Jun bio sve više isfrustiran konfliktnim stavovima unutar američke administracije o pitanju kako riješiti sjevernokorejsku krizu.

Analitičari upozoravaju da je Junov najavljeni odlazak veliki udarac za pokušaje korišćenja diplomatije u cilju rešavanja krize zbog sjevernokorejskog razvoja nuklearnih raketa koje mogu da dosegnu do SAD, što je probudlo strahove od izbijanja rata.

Ekspert za istočnu Aziju Frenk Ðanuci, predsjednik Fondacije Mensfild, ocijenio je da je vijest o Junovom odlasku veoma loša "jer je Jun jedini visoki zvaničnik koji je ostao u SAD sa iskustvom u izlaženju na kraj s kompleksnom politikom prema Sjevernoj Koreji".

Bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane za istočnu Aziju Abraham Denmark navodi da je Junov odlazak "ogroman gubitak za američku vladu u kritičnom trenutku".