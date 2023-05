Stela Asanž: Džulijanov život u rukama australijske vlade

KANBERA - Stela Asanž, supruga osnivača WikiLeaksa rekla je da je život Džulijana Asanža "u rukama australijske vlade" i pozvala na njegovo oslobađanje.

Stela, koja je takođe dio advokatskog tima svog supruga, utvrdila je da Džulijanovo puštanje iz zatvora nikad nije bilo bliže, pozivajući premijera Entonija Albanesea da "omogući da se to dogodi", izvijestio je u ponedjeljak australijski "SBS News".

"Važno je prepoznati da Australija igra važnu ulogu i može osigurati Džulijanovo oslobađanje", rekla je Asanžova za "National Press Club".

Potom je dodala:

"Džulijanov život je u rukama australijske vlade. Nije moje da govorim vladi kako to učiniti, ali to mora biti učinjeno. Džulijan mora biti pušten", rekla je dalje.

Njeni su komentari došli samo nekoliko sedmica nakon što je Albanese rekao da "nema ničega" držanjem Asanža pod ključem - komentar koji je ponovio u ponedjeljak, prema "SBS-u".

Powerful, stirring speech from Stella Assange at National Press Club today. Awesome show of support for Julian Assange inside & out.#FreeJulianAssange pic.twitter.com/pcVkZHy5vq