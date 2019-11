Šteta nakon poplave u Veneciji nekoliko stotina miliona evra

VENECIJA - Šteta od poplava koje su pogodile Veneciju najverovatnije će dostići nekoliko stotina miliona evra, saopštio je gradonačelnik Luiđi Brunjaro.

"Venecija je na koljenima", napisao je Brunjaro na Twitteru i dodao da je bazilika Svetog Marka pretrpjela ozbiljnu štetu, kao i čitav grad, prenio je AP.

"Situacija je dramatična. Tražićemo od vlade da nam pomogne, cijena će biti visoka. Ovo je rezultat klimatskih promjena", napisao je Brunjaro.

Istovremeno, nadbiskup Frančesko Moralja je na konferenciji za novinare rekao da je istorijska bazilika Svetog Marka pretrpjela "nepopravljivu štetu", prenio je Rojters.

As the second-highest tide ever recorded swept through Venice, the crypt of Saint Mark’s Basilica has been flooded for the sixth time in 1,200 years https://t.co/DCC58rEA23 pic.twitter.com/aeI54PuE0U

Veneciju je pogodio drugi najveći talas plime u istoriji, poplavivši istorijsku baziliku i mnoge gradske trgove i uličice.

Poplave su odnjele i jednu žrtvu. To je jedan 70-godišnji muškarac koji je izgubio život od strujnog udara koji je pretrpio kada je pokušao da uključi pumpu u svojoj poplavljenoj kući, javio je AP.

Najnovije poplave su podstakle pozive da se ovaj istorijski grad bolje zaštiti.

Gradonačelnik Venecije je ranije izjavio da će proglasiti stanje katastrofe i upozorio na ozbiljnu štetu.

Visina vode na Trgu Svetog Marka prešla je jedan metar.

Bazilika Svetog Marka poplavljena je šesti put u 1.200 godine, od čega su se četiri poplave desile u posljednjih 20 godina, a posljednja je bila u oktobru 2018. godine.

Venice is experiencing its worst flooding in 50+ years. A high tide has submerged over 80% of the city, causing "grave damage" to St. Mark's Basilica. The mayor declared it a disaster zone: "This is the result of climate change." pic.twitter.com/E9meBgWJSB