Šteta nakon uragana "Ida" procijenjena na 20 do 30 milijardi dolara

Osiguravatelji mogu očekivati potraživanja nakon procjena štete koju je u SAD-u izazvao uragan "Ida" u vrijednosti 20 do 30 milijardi dolara, objavila je danas kompanija za izradu modela rizika povezanih s katastrofama AIR Worldwide.

AIR je ažurirao procjene osiguranih gubitaka nakon što je analizirao uticaj poplava u unutrašnjosti zemlje na putanji uragana "Ida", uključujući i savezne zemlje na sjeveroistoku SAD-a.

Do sada su očekivali da će osigurani gubici iznositi 17 do 25 milijardi dolara, a sada procjenjuju da će se kretati u rasponu od 20 do 30 milijardi dolara.

Procjena uključuje štete na stambenim, poslovnim i industrijskim nekretninama i automobilima na kopnu, saopštio je AIR.

Šteta je manje nego nakon uragana "Katrina"

To znači da brojke ne uključuju štete koje pokriva Nacionalni program osiguranja od poplava ni one na objektima na moru, dodaje se.

Pri izračunu uzeti su u obzir viši troškovi materijala i popravaka prema sadašnjim cijenama na tržištu građevinskih radova, napominju u AIR-u.

Stručnjaci procjenjuju da je uragan "Ida" u konačnici ipak bio manje razoran od uragana "Katrina", koji je 2005. godine prouzrokovao štetu od 87 milijardi dolara, navodi Rojters.