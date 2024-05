Stigla reakcija Netanjahua na optužbe Međunarodnog krivičnog suda

​TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je odbacio optužbe Međunarodnog krivičnog suda (MKS) da Izrael namjerno sprečava dostavu hrane i vode u Gazi kao "apsurdne" i lažne.

"Sada snabdijevamo skoro polovinom količine vode u Gazi. Spremili smo 20.000 kamiona sa preko pola miliona tona hrane i lijekova", rekao je Netanjahu u intervjuu za "ABC".

Naglasio je da smatra da glavni tužilac MKS-a Karim Kan želi da demonizuje Izrael tako što poredi lidere te zemlje sa vođama Hamasa i da umanjuje ugled te institucije napadima na izraelske lidere.

"On stvara lažnu simetriju i lažne činjenice i čini tešku nepravdu međunarodnom sudu", ocIJenio je premijer Izraela.

Dodao je da će ovakve optužbe uskratiti demokratijama mogućnost da se brane od terorista koji se kriju među civilnim stanovništvom, čak i kada se pridržavaju zakona rata.

"On (Kan) poliva benzinom vatru antisemitizma koja se širi svIJetom. Napada jedinu jevrejsku državu i pokušava da nam stavi lisice", istakao je Netanijahu.

Napomenuo je da nije zabrinut zbog međunarodnih putovanja, iako će, ako nalog za hapšenje bude izdat, biti uhapšen u bilo kojoj od 123 zemlje potpisnice Rimskog statuta ukoliko kroči na njihove teritorije.

''Uopšte me ne brine naš status. Mislim da bi tužilac trebalo da bude zabrinut za svoj status jer on zaista pretvara MKS u instituciju pariju. Ljudi to jednostavno neće shvatiti ozbiljno“, zaključio je premijer.

Rekao je da se nada da sudije MKS-a neće usvojiti Kanov zahtJev, jer će to, kako tvrdi Netanjahu, narušiti ugled suda. Glavni tužilac MKS Karim Kan u ponedJeljak je rekao da su protiv Netanjahua i ministra odbrane Izraela Joava Galanta podnIJeti nalozi za hapšenje na osnovu optužnice zbog "izazivanja istrebljenja, izazivanja gladi kao metoda rata, uključujući uskraćivanje humanitarne pomoći i namJerno ciljanje civila u sukobu".

Pored toga, sud je zatražio i hapšenja lidera Hamasa - Jahje Sinvara, Mohameda Deifa i Ismaila Hanijea. Njih trojica terete se ''za istrebljenje, ubistvo, uzimanje talaca, silovanje i seksualne napade", prenosi "b92".

