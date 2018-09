Stiže peti supertajfun, a astronaut ga je slikao

Peti supertajfun od početka godine formiran u zapadnim dijelovima Pacifika. Slike Trami fotografisao astronaut na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Evropski astronaut koji je fotografije napravio Aleksandar Gerst objavio ih je na svom profilu na Titteru opisujući oluju kao "da je neko izvukao veliki čep iz naše planete".

26th September 2018 #Supertyphoontrami

Insane pictures from astronaut Alexander gerst from the International Space Station ,

Of the " Super Typhoon Trami"

Is now a category 5 super typhoon .

Heading towards Japan and Taiwan .

Core winds - 200 km/h

Gusting to 250 km/h pic.twitter.com/ApthatLrNP