Stižu čestitke Bajdenu iz svijeta, među njima i iz BiH

VAŠINGTON - Džozef Bajden novi je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a doslovno nekoliko minuta nakon potvrde tih informacija u američkim medijima, počele su da pristižu brojne čestitke. Među njima je i jedna iz BiH.

Brojni svjetski lideri čestitali su Bajdenu na izboru za 46. predsjednika Amerike, a čestitku je uputila i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Bisera Turković.

Turkovićeva je čestitku uputila preko društvene mreže Twitter na kojoj je postavila fotografiju sa Bajdenom.

"Dragi Džo, imali smo vjeru, sada je pred nama nova zora", poručila je Turkovićeva.

Dear Joe, we kept the faith, now the new dawn is upon us. @JoeBiden pic.twitter.com/AycrM9wSRk