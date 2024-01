Stjuart umro pred putnicima, otkazan novogodišnji let

LONDON - ​Stjuart star 52 godine kompanije umro je naočigled putnika u avionu Boeing 787 Dreamliner na letu BA31 u avionu koji je samo dan prije Nove godine trebalo da poleti sa londonskog aerodroma Hitrou (LHR) ka Hong Kongu (HKG).

U trenutku dok je kapetan tražio od aerodromskih službi tzv. pushback, odnosno da izguraju Boeing B787 od kapije kako bi počeo sa voženjem ka pisti, stjuart je pao pred zaprepaštenim putnicima koji su krenuli na praznično putovanje, piše britanski "Daily Mail".

Prema navodima ovog tabloida, posada je odmah preko razglasa - kako procedura nalaže - postavila pitanje da li postoji neko od putnika ko bi mogao da spasi život nesrećnom članu posade.

Jedan od putnika je bio kvalifikovan za pružanje reanimacije ali ni njegovi pokušaji ni napori hitne pomoći i policije na aerodromu nisu urodili plodom: stjuartu nije bilo pomoći.

Iako "Daily Mail" navodi da je let otkazan, let BA 31 je sa skoro 23 sata zakašnjenja stigao u Hong Kong pred Novu godinu, samo sat vremena prije - redovnog - sutrašnjeg ljeta pod istom oznakom, pokazuju podaci sa servisa za praćenje letova "Flightradar24".

Britanski tabloid citira da je u pitanju let BA 32, ali u tom slučaju polazna tačka aviona ne bi bila London, već Hong Kong, a avion iz Hong Konga za London je letio tek 01. januara ove godine.

"The Sun" i "Daily Mail" navode da je se sve dešavalo na "novogodišnje veče", ali podaci do kojih je "Aero.rs" došao iz više relevantnih izvora pokazuju da je u pitanju ipak bio let BA31 planiran za 30. decembar, koji je poletio dan kasnije zbog tragičnog događaja.

Kako bilo, do tragedije koju još uvek nije potvrdio nijedan zvanični izvor, došlo je samo nedjelju dana nakon što je još jedan stjuart engleski stjuard umro, navodi britanski dnevni list "The Sun".

Naime, 23. decembra prošle godine stjuart britanske nacionalne avio-kompanije koji je takođe imao 52 godine, nije se pojavio na zakazanom letu BA180 iz Newarka (EWR) za London (LHR). Posada je, navodi "The Sun", alarmirala da im član tima nedostaje. Njegovo tijelo pronađeno je nešto kasnije u hotelskoj sobi.

I u ovom slučaju tabloidi pišu da je let otkazan, kao i da preminuli članovi kabinskog osoblja nisu imali poznatih zdravstvenih problema, a uzrok smrti dva stjuarta će, prema navodima "Daily Maila" i "The Suna", tek biti saopšten.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.