Stoltenberg: Kina da ne isporučuje oružje Rusiji

​BRISEL - Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas je upozorio Kinu da ne isporučuje Rusiji smrtonosno oružje, nakon što su se lideri te dvije zemlje sastali u Moskvi.

"Nismo vidjeli nikakav dokaz da Kina isporučuje smrtonosno oružje Rusiji, ali smo vidjeli neke znake da je to bio zahtjev Rusije i da je to pitanje koje u Pekingu razmatraju kineske vlasti. Kina ne bi trebalo da pruža smrtonosnu pomoć Rusiji, to bi značilo da podržava ilegalni rat", rekao je Stoltenberg.

Sekretar Alijanse je istakao da NATO sada ne smatra mogućim da ima smislen dijalog sa Rusijom i dodao da ne vidi mogućnost za takve kontakte dok traje rat u Ukrajini.

"Savjet Rusija-NATO bio je važno oruđe za pokušaje alijanse da uspostavi normalan dijalog sa Rusijom", rekao je Stoltenberg i napomenuo da u sadašnjim uslovima nije moguće koristiti ovaj mehanizam.

Kineski predsjednik Si Đinping doputovao je juče u trodnevnu posjetu ruskom kolegi Vladimiru Putinu, a on je naveo da je strateški izbor Pekinga jačanje i razvoj odnosa sa Moskvom.

On je naglasio da su strane temeljno razmijenile mišljenja o ukrajinskom pitanju.

Si je naglasio da su, istorijski gledano, sukobi uvijek rješavani dijalogom i pregovorima.

Podsjetio je da je Kina nedavno objavila dokument sa stavom koji poziva na političko rješenje ukrajinske krize, napuštanje hladnoratovskog mentaliteta i jednostranih sankcija.

Si Đinping je napomenuo da, što je više poteškoća i kontradiktornosti, to je važnije ostaviti prostor za mir i dijalog.