Stoltenberg: NATO je jači od Rusije

MINHEN - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da je NATO vojno jači od Rusije, kao i da je Sjevernoatlanska alijansa postala snažnija nego prije.

"NATO je najjača vojna sila na svijetu danas. Predstavljamo, grubo rečeno, oko 50 odsto ukupne svjetske vojne moći. A vojno smo jači od Rusije. U isto vrijeme, smatram da je rat u Ukrajini pokazao da postoje neki ozbiljni nedostaci. Na primjer, kada je riječ o održavanju, jedna stvar je da svi imaju napredne oružane sisteme, ali su potrebni i rezervni dijelovi i održavanje. Najblaže rečeno, potrebna je municija", rekao je Stoltenberg na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

On je rekao da je cilj NATO-a da "spriječi ratove" i da ne dozvoli prostor Moskvi da pogrešno procijeni spremnost NATO-a da odbrani svoje članice, i ponovio da bi napad na jednu članicu Alijanse značio odgovor cijelog saveza.

"Dokle god ta poruka bude jasna Moskvi, nijedna članica neće biti napadnuta. Tako da je naše odvraćanje kredibilno i ne vidimo nijednu vojnu prijetnju protiv NATO saveznika. Naš fokus ne bi trebalo da se pomjeri sa pomoći Ukrajini, jer ne moramo isključivo da pričamo o NATO državi", istakao je Stoltenberg.

On je rekao da je ruske aneksije Krima 2014. godine, NATO povećao potrošnju na odbranu.

"Ove godine očekujemo da 18 članica ispuni kvotu od dva odsto BDP-a potrošnje na odbranu. To je povećanje u odnosu na 2014. godine, značajno uvećanje, jer su evropski saveznici i Kanada dodali 600 milijardi dolara za troškove odbrane. I članice koje još nisu spremne da izdvoje dva odsto BDP, uradiće to uskoro", kazao je Stoltenberg. Generalni sekretar NATO-a je napomenuo da je na početku rata u Ukrajini, zapadna vojna alijansa iscrpjela svoje zalihe, koje su sada na niskom nivou, ali da se fokusira na to kako da poveća proizvodnju.

"Imamo dobre vijesti. Nove fabrike se grade, proizvodnja je povećana, ali postoji hitna potreba da se uradi još. Tako da smatram da jesmo naučili neke ozbiljne lekcije iz rata u Ukrajini. SAD su uradile mnogo na pomoći Ukrajini, posebno vojnoj, ali sada je problem zakon o pomoći Ukrajini u američkom Kongresu, koji mora da se donese kako bi se pomoglo Kijevu. To ima direktan uticaj na prvu liniju fronta u Ukrajini", istakao je Stoltenberg.

Generalni sekretar NATO je rekao da svaka nedelja čekanja znači da će biti još ljudi ubijeno na frontu u Ukrajini.

"Ipak, nije na meni da dajem savjete o tome kako da se usvoji zakon u američkom Kongresu, ali ono što mogu da kažem jeste da je od vitalnog značaja da se SAD odluče za paket pomoći za Ukrajinu, jer nam je ta pomoć potrebna", napomenuo je Stoltenberg.

