Stoltenberg: NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije

BEOGRAD - Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da NATO u potpunosti poštuje vojnu neutralnost Srbije, te da je Srbija slobodna da bira svoje partnere i to uvijek mora tako biti.

On je istakao da zemlje zapadnog Balkana danas žele da se pridruže NATO-u i da podržava težnje Skoplja i Sarajeva da se pridruže Alijansi i rade sa njom kako bi im pomogla na putu ka članstvu u ovoj vojnoj organizaciji.

"Srbija ima pravo slobodno da izabere svoje političke i bezbjednosne mjere sa bilo kojim narodom ili organizacijom, kao svaka suverena zemlja... Posvećeni smo jačanju partnerstva sa Srbijom uz potpuno poštovanje srpske političke neutralnosti", rekao je Stoltenberg za "Politiku".

On je naveo da je ambicija NATO-a jednostavna - izgraditi dobar, produktivan odnos sa Srbijom, kako bi mogli da rade zajedno u oblastima u kojima svi imaju korist.

Stoltenberg je rekao da cijeni pozitivnu ulogu koju Srbija igra u izgradnji bezbjednosti na Balkanu kroz posvećenost dijalogu Beograda i Prištine i kroz korake koje je preduzela za izgradnju boljih odnosa sa svojim balkanskim susjedima.

Navodeći da se svijet suočava sa najkompleksnijom i nepredvidivom bezbjednosnom situacijom u jednoj generaciji, Stoltenberg kaže da je zapadni Balkan od strateškog značaja za NATO i da ostaje angažovan, što pomaže promovisanju stabilnosti u regionu.

"Vidimo budućnost regiona u evroatlantskoj saradnji i integracijama za one koji to žele. Svaka nacija ima pravo da odluči o svojoj budućnosti i da bira sopstvene političke i bezbjednosne mjere", ocijenio je Stoltenberg.

On je dodao da je to temeljni princip evropske bezbjednosti, te da je to princip koji je Rusija, takođe, potpisala i koji treba da poštuje. "Proširenje NATO-a nije usmjereno protiv Rusije", rekao je Stoltenberg.

Napominjući da su Srbija i NATO zajedno uključeni u više od sto partnerskih aktivnosti svake godine, Stoltenberg je dodao da NATO sa Srbijom radi na reformama državnih bezbjednosnih snaga i institucija.

"Obučavamo srpske oficire, tako da oni mogu bolje i sigurnije učestvovati u međunarodnim mirovnim operacijama. I Srbija sarađuje sa NATO saveznicima i sa NATO-om u zajedničkim vojnim i civilnim vežbama odbrane", naveo je Stoltenberg.

On smatra da se danas NATO i Srbija suočavaju sa zajedničkim bezbjednosnim izazovima, a da su dijalog i saradnja ključni za njihovo rješavanje.

Stoltenberg je podsjetio da su nekoliko zemalja na zapadnom Balkanu sada NATO saveznici, te ocijenio da su zemlje, koje su se pridružile Alijansi, uspjele da ojačaju svoju demokratiju, pojačaju svoju bezbjednost, a život svojih građana učinile sigurnijim.

"Naša politika otvorenih vrata bila je istorijski uspjeh. To je doprinijelo uklanjanju linija razdvajanja u Evropi. Zajedno sa proširenjem EU, stvorena je sigurnost i stabilnost u Evropi. Demokratske vrijednosti, vladavina prava, domaće reforme i dobrosusjedski odnosi od vitalnog su značaja za stabilnost u cijelom regionu i šire", rekao je Stoltenberg.