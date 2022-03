Stoltenberg: Štitićemo svaki pedalj NATO teritorije, Putin da povuče trupe

Jens Stoltenberg, šef NATO-a, pozvao je članice alijanse da potroše više od dva odsto BDP na odbranu kako bi ojačali taj savez.

On je kazao da je osnovna uloga NATO da zaštiti svoje članice, te da to čini i sada.

"Povećali smo svoje prisustvo u istočnim dijelovima alijanse, štitićemo svaki pedalj NATO teritorije", rekao je on.

Stoltenberg je kazao da je potrebno preventirati svaki mogući napad na NATO trupe.

"Što se tiče Kine, mora se pridružiti ostatku svijeta. Svaka podrška Rusiji u ovom brutalnom ratu protiv nezavisne države, pomaže im da nastave rat koji je uzrokovao smrt i destrukciju. Kina ima obavezu kao članica UN da poštuje međunarodno javno pravo", rekao je on.

Pozvao je Kinu još jednom da ne podržava Rusiju.

"NATO je podržavao Ukrajinu godinama, još kada je Rusija izvršila invaziju 2014. godine", kazao je Stoltenberg novinarima.

On je naveo da je ta pomoć i podrška pojačala snagu odbrane Ukrajine, treninzima, kao i naoružanjem.

"Predsjednik Putin je odgovoran za ovaj rat, on može da ga prekine odmah i povuče trupe. Pozivamo ga da to uradi", rekao je on.

