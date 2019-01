Stoltenberg hvalio Trampa, Tramp se pohvalio na Tviteru

VAŠINGTON - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg danas je na televiziji američkoj televiziji "Foks njuz" odao priznanje američkom predjsedniku Donaldu Trampu zbog "posvećenosti NATO-u" i ohrabrivanja država članica da ulažu više u odbranu, nakon čega je Tramp na Tviteru odmah prepričao šta je Stoltenberg rekao.

Vašingtonski sajt "Hil" prenio je da je Stoltenberg u emisiji umanjio zabrinutost vezanu za retoriku i djelovanje predjsednika SAD koje je prijetilo da podrije Alijansu.

"Predsjednik Tramp je bio veoma jasan. On je posvećen NATO-u... ali istovremeno je jasno poručio da NATO saveznici moraju više da investiraju", kazao je Stoltenberg.

On je naveo da su NATO članice pristale da povećaju davanja na odbranu, što je, po ocjeni Stoltenberga, ojačalo Alijansu.

"Dakle, mi vidimo neki stvarni novac i stvarne rezultate, i vidimo da jasna poruka predsjednika Trampa ima uticaja. NATO saveznici su vrlo dobro čuli predsjednika", rekao je Stoltenberg.

Tramp se u jednom od brojnih današnjih tvitova poazabavio i ovom temom.

"Generalni sekretar NATO upravo je kazao da je zahvaljujući meni NATO od svojih članica uspio da prikupi više novca nego ikada ranije, nakon mnogih godina opadanja (priliva). To se zove podijeliti teret. Takođe, ujedinjeniji su. Demokrate i Lažne vijesti vole da prikažu suprotno!", poručio je Tramp na ovoj društvenoj mreži.

Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, just stated that because of me NATO has been able to raise far more money than ever before from its members after many years of decline. It’s called burden sharing. Also, more united. Dems & Fake News like to portray the opposite!