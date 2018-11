Stoltenberg traži da se Kina pridruži sporazumu INF

BRISEL - Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost zbog kineskih i ruskih raketa srednjeg dometa i apelovao na Peking da se pridruži međunarodnom sporazumu o kontroli nuklearnog oružja.

"Vidimo da Kina u velikoj mjeri investira u novo, moderno naoružanje, uključujući nove rakete. Polovina tih raketa narušila bi sporazum INF kada bi Kina bila jedna od potpisnica", rekao je Stoltenberg za njemačku televiziju ZDF.

On je rekao da NATO podržava proširenje tog sporazuma na način da uključi i Kinu.

On je dodao da je Alijansa veoma zabrinuta zbog novih ruskih raketa.

"One su mobilne, one su nuklearno osposobljene i imaju domet do gradova u Evropi kao što je Berlin", rekao je on.

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je ranije da će napuštanje sporazuma INF o nuklearnim raketama srednjeg dometa voditi novoj trci u naoružanju i najavio recipročne mjere ako SAD rasporede nove rakete u Evropi, podsjeća "Russia Today".