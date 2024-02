Stoltenberg upozorio NATO

BRISEL - Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je danas zemlje članice Alijanse da ne dozvole da se stvori razdor između SAD i Evrope.

"Pozdravljam što evropski saveznici više ulažu u odbranu, a NATO je na to pozivao mnogo, mnogo godina", rekao je Stoltenberg novinarima u sjedištu alijanse u Briselu gdje predsjedava sastankom ministara odbrane Alijanse.

"Stoltenberg je istakao da NATO ne treba da ide bilo kojim putem koji bi ukazivao na to da postoji pokušaj da se Evropa odvoji od Sjeverne Amerike", navodi AP, prenosi Tanjug.

"NATO ima nuklearno sredstvo odvraćanja, i to funkcioniše decenijama. Ne treba da radimo ništa da to potkopamo. To bi samo stvorilo više neizvjesnosti i više prostora za pogrešnu procjenu i nerazumjevanje", rekao je Stoltenberg.

Francuski predsjednik Emanuel Makron insistira na tome da Francuska mora da zadrži svoju nezavisnost kada je u pitanju moguća upotreba nuklearnog oružja.

Makron je, međutim, u decembru rekao da Francuska ima "posebnu odgovornost" kao nuklearna sila u Evropi i da "stoji uz" svoje saveznike i evropske partnere.

Razgovor o evropskom "nuklearnom kišobranu" dolazi od, između ostalih, njemačkih članova Evropskog parlamenta.

Njemački kancelar OIaf Šolc i drugi najviši bezbjednosni zvaničnici međutim zastupaju stav da nema alternative za nuklearni kišobran NATO-a.

Bivši američki predsjednik Donald Tramp rekao je u subotu da bi "ohrabrio" Rusiju da napadne bilo koju članicu NATO-a koja ne izdvaja dva dsto BDP-a za odbranu.

Stoltenberg je rekao da Trampovi komentari dovode u pitanje kredibilitet kolektivne bezbjednosne posvećenosti NATO-a, prema kojoj će na napad na bilo koju zemlju članicu odgovoriti sve zemlje Alijanse.

Suočeni sa ratom u Ukrajini koji iscrpljuje vojne i finansijske resurse, i sa američkim paketom podrške koji je obustavljen zbog sukoba između demokrata i republikanaca u Kongresu, evropski lideri i visoki zvaničnici upozorili su da Evropa mora više da ulaže u svoje vojske i nove tehnologije i da pojača proizvodnju oružja.

Posljednjih sedmica čak su se pojavili i razgovori o tome da Evropa treba da razvija "nuklearni kišobran".

