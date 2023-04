Stormi Danijels: Tramp ne zaslužuje zatvor

Glumica u filmovima za odrasle, Stormi Danijels kaže da Donald Tramp ne zaslužuje biti u zatvoru zbog isplate koja joj je uplaćena zbog čega je ove sedmice doveden pred sud pod kaznenim optužbama.

"Ne mislim da su njegovi zločini protiv mene vrijedni zatvora", rekla je glumica filmova za odrasle Pirsu Morganu u svom prvom intervjuu nakon saslušanja.

Bivši američki predsjednik izjasnio se nevinim u sudnici na Menhetnu po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovne dokumentacije.

Za kaznena djela predviđena je maksimalna zatvorska kazna od četiri godine.

Trampov advokat platio je 130.000 dolara gospođi Danijels prije izbora 2016. kako bi kupio njeno ćutanje dok je tražila da izađe u javnost zbog navodne afere.

Tužioci kažu da je način na koji je gospodin Tramp naknadno nadoknadio advokatu dok je bio predsjednik predstavljao poresku prevaru, jer su računi opisivali plaćanja kao pravne troškove.

Gospođa Danijels izjavila je za "Talk TV Piers Morgan Uncensored" kako ne misli da on zaslužuje biti stavljen iza rešetaka zbog onoga što je učinio.

Ali dodala je da bi ga, ako ga proglasi krivim za druge zločine, trebalo zatvoriti kao primjer drugima.

Gospodin Tramp suočava se s odvojenim kaznenim istragama zbog navodnog lošeg rukovanja povjerljivim materijalom, pokušaja poništenja izbora u Džordžiji i zbog njegove uloge u napadu na zgradu američkog Kapitola.

Na pitanje hoće li svjedočiti na predstojećem suđenju, gospođa Danijels je rekla da "apsolutno" hoće.

"Zastrašujuće je, ali radujem se tome, nemam šta skrivati. Ja sam jedina koja je govorila istinu."

"I do take responsibility... he didn't come at me." Stormy Daniels says her alleged encounter with Donald Trump was consensual - and that she felt "mad at herself" afterwards.@piersmorgan | @StormyDaniels | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/fdtvPjk88W