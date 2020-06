Stotine hiljada migranata, navodno, rođeno 1. januara

BERLIN - Više od 400.000 migranata u Njemačkoj navodno je rođeno 1. januara pošto im taj datum omogućava beneficije i spriječava deportaciju.

Mediji navode da je to, zapravo, datum koji njemačke vlasti označavaju kao dan rođenja na službenim dokumentima za one migrante koji se prijavljuju za azil bez lične karte ili za one koji ne znaju ili ne žele reći kada su zaista rođeni.

Prema podacima Federalne kancelarije za migracije i izbjeglice, četvrtina od 416.420 migranata navodno rođenih 1. januara ušla je u Njemačku 2015. godine, 116.000 prije toga, a ostali poslije.

Poslanik AFD-a Rene Springer, koji je zatražio te informacije, kasnije ih je javno objavio, navodi portal "Brajtbart".

Datum 1. januar takođe je označen kao rođendan za 13 od 47 nedavno prihvaćenih maloljetnika iz grčkih kampova za migrante kojima je dopušteno da uđu u Njemačku tokom pandemije virusa korona.

Za mnoge od ovih migranata njihov status kao maloljetnika najvećim dijelom zavisi od toga da li će reći njemačkim službama da ne znaju datum svog rođenja.

Mnogi od njih prijavili su se bez identifikacionog ili validnog dokumenta, ostavljajući službama da utvrde da li su maloljetnici.

Više od polovine svih azilanata u Njemačkoj (54 odsto) nema nikakve papire, ali većina ima mobilni telefon.

Prema njemačkom Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedno od dva lica koja traže azil (49 odsto), starijih od 18 godina, nije se moglo identifikovati.

AFD izražava zabrinutost zbog rasprostranjenosti migranata sa nepoznatim datumom rođenja.

"Jedno je sigurno: za više od 400.000 migranata nema pouzdane informacije o njihovoj starosti. A, za Nijemce, rođendan je ključan datum. On određuje dob za vozačku dozvolu, penziju, vojnu sposobnost, povlastice za djecu i radnu sposobnost", navodi AFD.

Ova stranka tvrdi da maloljetni migranti koštaju njemačke porezne obveznike hiljade evra svakog mjeseca, što nije slučaj sa mlađim odraslim osobama iznad 18 godina jer odrasli imaju pravo na znatno manje naknade.

Takođe, deportacija u slučaju maloljetnog migranta manje je vjerovatna, što podstiče migrante da lažu o svojim godinama. AFD zahtijeva da vlasti utvrde godište migranata pomoću medicinskog testa.

"Stvarna starost može se odmah utvrditi pomoću medicinskog testa – ne u dan, ali najmanje u godinu. Svako ko se odbija podvrgnuti takvom testu pokazuje da ne želi ostati u Njemačkoj i takva želja treba da mu bude ispunjena što prije", poručuje AFD.

BBC je naveo da u Evropi raste zabrinutost da su migranti prije već lagali o svojim godinama kako bi ušli na ovaj kontinent.

Na primjer, čak 48 odsto "djece migranata", koju su testirale švedske zdravstvene službe, zapravo su odrasle osobe starije od 18 godina.