Stotine mrtvih u padu vojnog aviona u Alžiru

BUFARIK - U Alžiru je jutros pao avion, nedaleko od aerodroma Bufarik na sjeveru zemlje, javlja "Skaj njuz Arabija".

Mediji javljaju o stotinama poginulih osoba.

Kako piše list "Šark el Ausat", u nesreći, koja se dogodila u gradu Bufarik udaljenom oko 30 kilometara od alžirske prijestonice, je poginulo najmanje 200 osoba.

Avion je pao ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma vojne baze u Bufariku.

"Alarabiya" javlja da se u avionu nalazilo oko 200 ljudi, koji su uglavnom bili vojno osoblje. Portal se poziva na neimenovani vojni izvor koji tvrdi da nema preživjelih.

Za sada nema informacija, šta je uzrok nesreće.

