Stotine muškaraca napali ženu na trgu u Pakistanu: Trgali joj odjeću, dirali je

Pakistanska policija pokrenula je istragu protiv stotine nepoznatih muškaraca nakon što je mladu ženu seksualno zlostavljala gomila od više od 400 muškaraca u parku u Lahoreu, a dok je snimala video za TikTok, objavio je Guardian.

Šokantan napad zabilježen je na nekoliko videozapisa koji su postali viralni, a prikazuju kako je rulja navalila na ženu dok je bila u parku Greater Iqbal u Lahoreu i snimala TikTok video. Usred bijela dana muškarci su podigli ženu i bacili je u masu, kidajući joj odjeću, napadajući je i pipajući.

Žena je prijavila slučaj protiv 300 do 400 neidentificiranih osoba policiji u Lahoreu.

"Gomila me povukla sa svih strana do te mjere da mi je odjeća bila razderana. Bacili su me u zrak. Brutalno su me napali", rekla je žena u izjavi policiji. Dodala je da joj je gomila ukrala i nakit, minđuše i mobitel, prenosi Index.hr.

Snimak je izazvala val gađenja i bijesa u Pakistanu. Državni ministar informacija Fawad Chaudhry rekao je da su u toku hapšenja. Neki su počinitelji identificikovani.

Aktivisti, političari, slavne osobe, Amnesty International i ljudi diljem Pakistana izrazili su bijes zbog napada. Predsjedavajući Pakistanske narodne stranke Bilawal Bhutto Zardari rekao je da bi incident trebao "posramiti svakog Pakistanca" i da "govori o truleži u društvu".

Pakistan je šesta najopasnija zemlja na svijetu za žene, prema istraživanju Thomson Reuters.