Strašan prizor iz Njujorka: Ljudi vrište iz potopljenih automobila

U poplavama koje su nastale od rekordnih količina padavina na sjeveroistoku SAD-a smrtno je stradalo najmanje 23 ljudi.

U Njujorku je smrtno stradalo i dvogodišnje dijete. U Merilendu je nađeno tijelo 19-godišnjaka u poplavljenom stanu.

CBS je objavio snimku na kojoj se vidi više automobila koji su velikim dijelom potopljeni.

Kako je kazao izvor za CBS News, ljudi iz potopljenih automobila vrište i traže pomoć.

(Index.hr)

"Oh my God! This is terrible.": Footage shows multiple drivers stranded and screaming for help in their vehicles in Yonkers, New York on Wednesday after getting caught in flash floods that pummeled parts of New Jersey and New York. pic.twitter.com/lKAR6ZUJX2