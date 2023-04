Strašna eksplozija u Sankt Peterburgu: Poginuo ratni izvještač blizak Putinu (VIDEO)

SANKT PETERBURG - U današnjoj eksploziji u kafiću u centru Sankt Peterburga poginuo je ratni izvještač Vladlen Tatarski, izjavio je danas portparol lokalne Hitne službe.

"Ratni izvještač Vladlen Tatarski žrtva je eksplozije", naveo je neimenovani portparol za TASS.

RIA piše kako je u pitanju poznati ruski vojni bloger, jedan je od najglasnijih propagandista Kremlja Vladlen Tatarski (Maksim Fomin). On je od 2014. učestvovao u sukobima u Donbasu, a njegove vojne analize na aplikaciji Telegram prati više od 450 hiljada ljudi.

Kako dodaje TASS, u eksploziji je povrijeđeno 15 osoba.

Od jačine eksplozije popucala su stakla na kafiću.

Snaga eksplozivne naprave bila je veća od one koju bi proizvelo 200 grama TNT-a, rekao je portparol policije za TASS.

Prethodno je danas objavljeno da je jedna osoba poginula u eksploziji u kafiću u Sankt Peterburgu.

Na lice mesta izašlo je 13 ekipa Hitne pomoći, prenio je ruski list ''Izvestija''.

In St. Petersburg (Russia), as a result of a terrorist attack in a cafe, a military commander who supported Putin, Vladlen Tatarsky, was killed. pic.twitter.com/SdbTJ4Y2WG