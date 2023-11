Strašne priče iz Gaze: Žene rađaju carskim rezom bez anestezije

GAZA - Žene koje rađaju carskim rezom bez anestezije, dezinfekcija pretrpanih bolnica octom i porast preuranjenih poroda.

To je nova, brutalna svakodnevica u Gazi koja je već tri sedmice pod nesmiljenom paljbom iz Izraela, nakon što je 7. oktobra palestinska grupa Hamas izvela teroristički napad na jugu Izraela te posmicala izbliza ili projektilima ubila preko 1300 ljudi.

"Do poroda carskim rezom dolazi zbog straha i stresa kod trudnica. Vidimo i da je sve više poroda prije termina što je opasno jer imamo sve manje opreme potrebne za nedonoščad", ispričao je doktor Nasser Bulbul iz bolnice al-Šifa UN-ovoj agenciji UNFPA.

Prema podacima UNFPA, u Gazi je trenutno 50.000 trudnica, a od njih oko 5500 treba roditi kroz idućih mjesec dana. Mnoge rodilje iz rodilišta se otpuštaju nakon samo nekoliko sati, a uslovi u bolnicama ionako su nehumani. U njihovim domovima, ako su uopšte čitavi, nije ništa bolje - nema struje, pitke vode, nema goriva, a upitne su telefonske i internetske veze.

"Prije zamračenja prošlog petka naša je ekipa iz Gaze stanje oko sebe opisivala kao "film strave i užasa", govori Hiba Tibi iz organizacije Care, vodeće organizacije za borbu protiv siromaštva na svijetu, koja je direktorica za Zapadnu obalu i Gazu. Tibi je američkim medijima opisala kako skloništa postaju sve pretrpanija te kako je gotovo polovina stanovništva morala izaći iz svojih domova te se evakuisati prema jugu Pojasa Gaze.

Tibi podsjeća da su od 2.3 miliona ljudi koji žive u Gazi polovina ionako djeca ispod 18 godina. Njima i ženama, onim najsiromašnijima, pomagala je organizacija Care.

Život u Gazi bio je dovoljno težak i prije početka izraelske protivakcije, kojoj je cilj "razmontirati Hamas", a pri čemu pate i stradaju palestinski civili koji nemaju veze s terorističkim akcijama Hamasa protiv izraelskih civila. Najmanje 8000 ljudi ubijeno je u Gazi od početka najnovije eskalacije sukoba dok je u Hamasovim terorističkim akcijama na izraelskom teritoriju ubijeno 1300 građana, a oko 240 je oteto i odvedeno u Gazu.

Evakuacija naselja na sjeveru primorala je stanovnike na jugu da pretvore univerzitete, džamije, bolnice, izbjegličke kampove i crkve u smještaj za raseljene. Međutim, riječ je o tako golemom broju ljudi da mnogi žive u šatorima pored skloništa ili na otvorenom. UN-ova agencija UNRWA objavila je da je u mnogim skloništima smješteno 2.5 do 11 puta više ljudi nego što je kapacitetima. New York Times je vezano za to pisao da bolnica al-Šifa, koja inače ima kapacitet od 700 kreveta, sada funkcioniše kao sklonište za čak 60.000 ljudi.

"Ljudi koji žive u ovim jako napučenim skloništima nemaju pitku vodu niti vodu za osnovnu higijenu za svoje porodice, djecu ili starije", upozorio je Said Madhun, koroodinator organizacije Care u Gazi, poručujući da će se posljedice dehidracije i zaraznih bolesti uskoro početi vidjeti.

Za Deutsche Welle Hiba je rekla da u skloništima već izbijaju zarazne bolesti. "Neki od ljekara s kojima smo u kontaktu rekli su nam da upotrebljavaju ocat za dezinfekciju i da nemaju minimalne uslove za anesteziju. Liječe ljude na podu i izvan bolnice. Jako su umorni, ali i hrabri i nastavljaju s poslom", kazala je Hiba, prenosi Jutarnji.hr

