Strava u Kini: Autom zgazio najmanje 35 ljudi (VIDEO)

PEKING - Najmanje 35 osoba je nastradalo, a 43 je povrijeđeno kada je vozilo naletelo na njih u kineskom gradu Džuhaj, nakon čega je vozač pobjegao sa lica mjesta, saopštile su vlasti.

Kineska policija je nedugo zatim uhapsila 62-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je vozilom naletio na ljude, a zatim pobiegao.

Na video-snimcima koje je verifikovao Rojters, vidi se najmanje 20 osoba koje povrijeđene leže na zemlji, a osumnjičeni je nakon incidenta pobjegao u obližnji sportski centar.

Policija je u izvještaju navela da je privela čovjeka koji se preziva Fan, jer je u ponedjeljak oko 19.48 časova po lokalnom vremenu malim automobilom udario pješake ispred sportskog centra, a zatim pobjegao.

U izvještaju, policija nije navela mogući motiv napada.

Nasilni zločini su rijetki u Kini zbog strogih zakona o oružju, ali je zabilježen porast napada nožem u velikim gradovima, navodi britanska agencija, prenosi Tanjug.

U oktobru je u napadu nožem u Pekingu ranjeno pet osoba ispred jedne od najboljih osnovnih škola u gradu.

Mjesec dana ranije, jedan japanski učenik je izboden na smrt ispred svoje škole u Šenženu.

