Stravičan napad u tržnom centru u Sidneju: Ubijeno najmanje petoro (VIDEO)

SIDNEJ - Pet osoba je mrtvo, a mnoge su povrijeđene nakon masovnog napada nožem u prepunom tržnom centru Westfield u Bondi Junctionu u Sidneju.

Užasni napad se odigrao u 16 časova u subotu popodne po lokalnom vremenu. Svjedoci su rekli da je jedan čovjek počeo nasumično da ubada kupce, uključujući ženu i njenu bebu, prije nego što je pogođen od strane policije.

Uplašene porodice opisale su kako su trčale da spasu svoje živote dok su taktičke policijske snage upale u tržni centar.

Jedan svjedok je rekao za news.com.au da je vidio tijela dvoje mladih ljudi ispred prodavnice JD Sports na četvrtom spratu, sa jezivim snimcima koji pokazuju mnogo više povrijeđenih osoba. Australijski mediji javljaju da se nekoliko povrijeđenih nalazi u kritičnom stanju.

Policija je viđena kako se bori da spasi živote žrtava u više prodavnica, rekli su svjedoci.

Policajac je viđen kako pomaže nekome na podu tržnog centra.

"Čim sam vidio tijela, potrčao sam niz stepenice i vidio policiju kako ide na sprat i nekoliko sekundi kasnije čuo sam pucnjeve," rekao je jedan svjedok.

Prodavnice u tržnom centru, navodno su zatvarale svoja bezbjednosna vrata kako bi zaštitile kupce.

U saopštenju objavljenom u 16:37, policija je potvrdila da je čovjek pogođen u tržnom centru.

"Nekoliko minuta pre 16 časova (subota, 13. april 2024), hitne službe su pozvane u Westfield Bondi Junction zbog izjveštaja o višestrukim ubodima nožem," navodi se u saopštenju.

