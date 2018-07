Stravičan požar u Londonu

LONDON - Veliki požar izbio je u petospratnoj stambenoj zgradi u londonskom kvartu Vest Hempsted, zbog čega je evakuisano oko 50 ljudi.

Vatrogasci su se skoro četori sata borili sa plamenom, saopštila je Vatrogasna služba Londona, prenosi Rojters.

Navodi se da je u gašenju požara na Inglvud roudu bilo angažovano oko 100 vatrogasaca i 15 vatrogasnih vozila.

Vatrogasci su evakuisali ljude koji žive na posljednjem spratu pošto su strahovali da bi krov mogao da se uruši.

"Vjeruje se da je požar izbio u stanu na četvrtom spratu. Vatrogasne ekipe pomogle su izlazak dvije osobe sa prvog sprata, a veliki broj drugih stanara sam se evakuisao sa nižih spratova", rekao je upravnik vatrogasne stanice Klejnton Mari.

Navodi se da su vatrogasci primili poziv malo poslije jedan sat noćas, a požar je stavljen pod kontrolu u pet jutros. Za sada nije poznat uzrok požara.

Stanari susjednih zgrada postavili su na društvene mreže fotografije i video snimke ovog požara.

Iz londonske Hitne pomoći navedeno je da niko od stanara zapaljene zgrade nije prevezen u bolnicu.

Unbelievable to see this from@the back garden. Hoping no casualties but fire under control now. #WestHampstead @LondonFire pic.twitter.com/pQBWZlZOvE