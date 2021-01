Stravičan sudar kamiona i autobusa, više od 50 mrtvih

Na desetine ljudi poginulo je u Kamerunu kada se autobus sudario sa kamionom koji je prevozio gorivo.

Nezvanično, najmanje 53 osobe su poginule u provinciji na zapadu.

Kako prenose lokalni mediji na engleskom jeziku, još nije utvrđen uzrok neseće, ali su oba vozila izgorela u plamenu.

Kamion je navodno vozio neprijavljeno gorivo, a kako prenosi AP, vozač je pobjegao nakon sudara.

U autobusu je, nezvanično bilo oko 70 osoba.

Nekoliko desetina je zadobilo opekotine u požaru i prebačeni su u bolnicu.

"Nemoguće je identifikovati bilo koji leš koji sam vidio. Spaljeni su do neprepoznatljivosti", rekao je Honore Nzali koji među poginulima traži svog brata.

U Kamrunu su česte saobraćajne nesreće. Vlada za to krivi nesavjesne vozače i loše stanje vozila, dok se vozači žale na loše uslove na putevima.

U nesreći u decembru 2020. godine poginulo je 37 ljudi, a 18 je teško povrijeđeno u zapadnom selu Makenene.

