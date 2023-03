Stravičan udes u Kaliforniji, automobil letio nekoliko metara (VIDEO)

Stravična nezgoda dogodila se na auto-putu 118 u Kaliforniji, kada je automobil poletio u vazduh nakon što je vozilu pored otpao točak u punoj brzini.

Žena koja je upravljala automobilom preživjela je incident sa samo lakšim povredama, koji se dogodio 25. marta, prenose američki mediji.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak ove nezgode, a ljudi su u čudu kako je tako nešto uopšte i moglo da se desi.

Kako se vidi na snimku, sivi kamionet se kreće velikom brzinom kada mu otpada prednji točak. U tom trenutku, u traci pored nailazi crni automobil i točak završava ispred tog vozila.

Nakon udarca u gumu, automobil je završio nekoliko metara u vazduhu, da bi se potom isprevrtao nekoliko puta.

Na snimku se vidi kako je kamionet kojem je otpao točak nastavio još neko vrijeme da vozi ka zaustavnoj traci.

Nije poznato kako je taj vozač završio.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX