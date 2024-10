Stravične poplave u Španiji, više osoba poginulo, traga se za nestalima (VIDEO)

Nekoliko je ljudi poginulo u područjima pogođenim iznenadnim poplavama koje su pogodile jugoistočnu Španiju, objavio je Rojters.

Prvi čovjek regije Valencija Karlos Mazon potvrdio je da su hitne službe pronašle tijela poginulih, ali da iz poštovanja prema porodicama neće davati nikakve daljnje podatke.

Podsjetimo, olujne kiše uzrokovane hladnom frontom koja se kretala preko juga i istoka zemlje poplavile su ceste i gradove u utorak, što je natjeralo vlasti u najteže pogođenim područjima da savjetuju građanima da ostanu kod kuće i izbjegavaju sva putovanja koja nisu neophodna.

Velike poplave zahvatile su istočnu Španiju, posebno regiju Valencija, a bujice su uzrokovale haos na saobraćajnicama, a službe tragaju za nekoliko nestalih osoba.

Hitne službe, objavili su svjetski mediji, rade na spašavanju ljudi iz poplavljenih područja.

Valencia, Spain: Where Heaven's Fury Unleashed Hellish Floods. 300mm of rain in 48 hours transformed the Mediterranean paradise into an apocalyptic abyss. #ValenciaUnderWater #SpainWeatherApocalypse pic.twitter.com/tXXFIoxG0K

Policija u gradu L’Alcúdia traga za vozačem kamiona koji je nestao od rano poslijepodne, prenosi Index.hr.

Severe flash floods hit southeastern Spain Roads and towns submerged A train derailed in Andalusia due to heavy rain, though no injuries were reported Firefighters rescued trapped drivers in #Alzira, while streets were flooded with stranded cars. AEMET (Spanish met)… pic.twitter.com/0Bh251ricM