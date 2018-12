Stravične scene sa protesta u Francuskoj (UZNEMIRUJUĆE)

PARIZ, BORDO - Širom Francuske ne jenjavaju protesti "Žutih prsluka", a borba građana za bolja prava pretvorio se u razorne demonstracije sa stravičnim posljedicama za mnoge.

Tako iz mnogih gradova pristižu uznemirujući snimci na kojima se vide povrijeđeni ljudi.

Neki su ostali bez dijelova tijela, a neki su u sukobu s policijom ili međusobnom sukobu zadobili ogrebotine i prelome.

Jedna žena snimljena je sa užasavajućom povredom oka kako leži dok drugi pokušavaju da joj pomognu. Mediji prenose da je nesrećna žena izgubila oko. Navodno ju je pogodio gumeni metak koji je policija ispalila na demonstrante nakon što su ovi bacali zapaljene predmete na "čuvare reda".

Na drugom snimku vidi se muškarac koji se previja od bolova nakon što je ostao bez šake. Prema pojedinim izvorima, mladić je pokušao da baci eksplozivnu napravu na policiju, ali mu je ona eksplodirala u ruci i raznijela šaku.

I dok su se neki demonstranti borili "za goli život", drugi su pometnju iskoristili da pljačkaju prodavnice u francuskim gradovima.

Today on Champs-Élysées, Paris, a young protester lost her eye from a flash ball shot fired by the police #GilestJaunes #YellowJacket #YellowVestProtests #france pic.twitter.com/Y7euScVVQY