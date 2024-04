Stravični snimci sa Tajvana: Zgrade se naginju i ruše, panika u metrou

TAIPEI - Tajvan je pogodio potres magnitude 7.4, najjači u posljednjih 25 godina, više zgrada je srušeno. Najmanje je četvoro mrtvih, a ima i zarobljenih.

Televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju u gusto naseljenom istočnom gradu Hualienu, blizu epicentra potresa.

Potres, koji je izazvao prekid struje u glavnom gradu Taipeiju, dogodio se u 7 sati i 58 minuta po lokalnom vremenu na dubini od 15.5 km kod južne obale Tajvana, izvijestila je državna seizmološka služba.

Stiže sve više snimaka stravičnog potresa. Pokazuju kako se neke zgrade ruše, a druge jako naginju i ostaju tako stajati, kao i paniku u metrou kada je udario potres. Objavljen je i snimak kako s nebodera curi velika količina vode iz bazena.

BREAKING: Multiple buildings have collapsed in Taipei, Taiwan after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings pic.twitter.com/BmHrHXMoXA