Stručnjaci: Čak i da se sada locira podmornica, potrebni su sati da se izvuče

Na Atlantiku je i dalje je u toku je velika potraga za turističkom podmornicom s pet osoba koja je nestala prije pet dana, a američka obalna straža procjenjuje da bi zalike kisika putnicima u mogle nestati u 7:08 sati po njihovom, odnosno u 13:08 h po našem vremenu. Međutim, stručnjaci ističu da, čak i kada bi podmornica bila pronađena u ovom trenutku, potrebni su sati da se izvuče na površinu, javlja Guardian.

"U ovom slučaju, zvukovi se ponavljaju, vjerujem svakih pola sata. Tri različite letjelice registrovale su ih senzorima u isto vrijeme i to je trajalo više od dva dana", rekao je Dr. David Gallo, istraživač dubokog mora, za Good Morning Britain jutros.

"Moramo, u ovom trenutku, pretpostaviti da je to podmornica i brzo otići do tog mjesta, locirati je i dovesti robote tamo dolje da potvrde da je to mjesto gdje se podmornica nalazi. Moraju otići tamo potpuno spremni kao da znaju da je u pitanju podmornica jer je potrebno neko vrijeme da je lociraju i izvuku na površinu, potrebni su sati", rekao je on.

Rob Larter, pomorski geofizičar iz British Antarctic Survey, rekao je da na brifingu Naučnog medijskog centra da činjenica da je područje pretraživanja još uvijek tako veliko ukazuje na to da niko ne vjeruje da sa sigurnošću zna odakle tačno ti zvuci dolaze.

"Rekao bih da smo još uvijek prilično tamo gdje smo bili u ponedjeljak, u smislu pretrage, pretpostavljam to", rekao je on.

Profesor Alistair Greig, profesor pomorskog inženjerstva na Univerzitetskom koledžu u Londonu, je objasnio koliko dugo bi bilo potrebno da se podmornica vrati na površinu.

"Ne znam koliko bi to trajalo, ali u normalnom operativnom scenariju, mislim da je potrebno oko dva sata da se spusti na dubinu… i opet oko dva sata da se popne", rekao je on.