Stručnjaci objašnjavaju šta je amonijev nitrat i koliko je opasan

BEJRUT - Skoro 3.000 tona amonijevog nitrata, oduzeto s broda u blizini obale Bejruta prije šest godina i prebačeno u obližnje skladište, okrivljeno je za eksploziju koja je u utorak odjeknula kroz lučko područje libanske prijestonice.

Amonijev nitrat je bijela čvrsta supstanca u obliku kristala koja se proizvodi u velikim industrijskim količinama. Njegova najčešća upotreba je kao izvor azota za gnojivo, ali se koristi i za stvaranje eksplozija u rudarstvu, piše BBC.

"Amonijev nitrat nećete pronaći u zemlji", objašnjava Andrea Sela, profesorica hemije na University College London. To je zato što je ta supstanca sintetička, proizvedena reakcijom amonijaka sa azotnom kiselinom, kazala je ona.

Amonijev nitrat proizvodi se širom svijeta i relativno je jeftin za kupovinu. Ali njegovo skladištenje je problematično, a povezano je s teškim industrijskim nesrećama u prošlosti.

"Amonijev nitrat je sam po sebi relativno siguran za rukovanje", kaže profesorica Sela.

Međutim, ako imate veliku količinu ove supstance neiskorištenu, ona počinje propadati.

"Pravi problem je što će s vremenom apsorbirati male količine vlage i na kraju će se pretvoriti u ogroman kamen", kaže ona. To ga čini opasnijim, dodaje, jer to znači da ako dođe do eksplozije, ona će se mnogo lakše širiti.

"Što duže stoji, veća je vjerovatnoća da će biti kontaminirana supstancama poput lož ulja", izjavio je bivši visoki vojni obavještajac Filip Ingram u programu Today za Radio BBC 4.

Kada se to dogodi može doći do hemijske reakcije.

"Takva supstanca počne proizvoditi vlastitu toplinu i nakon što počne taj proces nema mu kraja, samo nastavlja proizvoditi sve više toplotne energije i vremenom se to nakuplja. To onda može dovesti do eksplozije velikih razmjera kao što smo vidjeli na snimcima iz Bejruta", rekao je Ingram.

Video snimci iz Bejruta pokazali su kako se dim uzdiže iznad mjesta požara, a potom i oblak u obliku gljive koji je uslijedio nakon eksplozije.

"Ovaj oblak nastaje kada imati udarni talas koji putuje većom brzinom od brzine zvuka i to možete vidjeti u bijelom sferičnom oblaku koji putuje iz centra i širi se prema gore", kazala je Sella.

Šok talasi se proizvode od kompresovanog vazduha.

"Vazduh se brzo širi i naglo se hladi, a voda kondenzira, što uzrokuje stvaranje oblaka", dodala je ona.

Kada amonijev nitrat eksplodira, on može dovesti do oslobađanja otrovnih gasova uključujući azotne okside i plinove amonijaka.

"Ako ne puše vjetar, to bi mogla postati opasnost za ljude koji se nalaze u blizini", kazala je Sela.

S tako snažnom eksplozivnom moći, amonijev nitrat koriste vojske širom svijeta kao eksploziv.

Korišten je i u nekoliko terorističkih činova, uključujući bombaški napad u Oklahoma Sitiju 1995. godine. U tom je incidentu Timoti Mekvei koristio dvije tone amonijevog nitrata za stvaranje bombe koja je uništila saveznu zgradu i usmrtila 168 ljudi.