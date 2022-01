Štrumpfovi i Talični Tom u novom belgijskom pasošu

BRISEL - Od 7. februara zvanični pasoši Belgije biće iliustrovani crtežima najpoznatijih belgijskih strip junaka počev od Strumpfova, preko Taličnog Toma do Tin Tina i Marsupilamija.

Novi belgijski pasoši postaće tako jedni od najunikatnijih u svijetu, a to će biti i prilika za dalju promociju stripa kao nacionalne umjetnosti na koju su Belgijanci veoma ponosni.

"Belgijski pasoš je jedan od najboljih na svijetu, on je za nas izvor ponosa, ali i predmet želje falsifikatora. Zbog toga stalno radimo i na poboljšanju njegove bezbjednosti", izjavila je šefica diplomatije Belgije, Sofi Vilmes.

Novi pasoši će uključivati 48 različitih sigurnosnih tehnika i trebalo bi da bude duplo bezbjedniji od trenutnih kada je riječ o zlopupotrebi.

Belgijski pasoš je u ovom trenutku sedmi najcjenjeniji po mogućostima za slobodu kretanja koju pruža nosiocu na globalnioj skali od 199 nacionalnih pasoša.

Stari belgijski pasoši će važiti do isteka roka, a novi će biti dostupni u lokalnim opštinama po cijeni od 65 evra za odrasle i 35 evra za djecu.

