Studenta ugrizla zmija za polni organ

Osamnaestogodišnjeg studenta iz Nonthaburija u blizini Bangkoka, ugrizao je piton dok je ovaj bio na toaletu.

Kako piše portal The Thaiger, zmija duga jedan metar bila je u WC školjci kad je ugrizla studenta za penis nakon čega je krv počela šikljati po zidovima i dasci. Srećom, student je u redu i samo je trebao tri šava.

Studentova majka kaže da je zbunjena kako je zmija uopše ušla u WC te dodala da njihove kuća nije u ruralnom području.

Pitona su kasnije uhvatili i pustili u prirodu.

Postoje brojni izvještaji o tome da su zmije nekako ušle u toalet i ugrizle ljude koji su obavljali nuždu. Prošle godine je u Bangkoku piton dug tri metra ugrizao čovjeka za penis dok je koristio WC. Završio je u bolnici s 15 šavova.

Još jedna velika zmija ugrizla je ženu u centralnom Tajlandu isto dok je koristila toalet.

"Svi mislimo da je to nešto što se nama ne može dogoditi. I ja sam tako mislio dok se to nije dogodilo u mom vlastitom domu. Moja mama Ana je otišla na toalet. Naša kuća nije na selu, niti u blizini ikakve divljine. Zmija ju je ugrizla kad je sjela na školjku", ispričao je jedan stanovnik.

Prošli mjesec, zmija je ugrizla i četvorogodišnjeg dječaka dok je sjedio na WC-u.

Zmije obično završavaju u toaletima jer traže pacove, kazao je Džef Jakobs iz organizacijeza zaštitu divljih životinja iz Kvinslenda u Australiji.

On kaže da zmije love pacove i slijede njihov trag, a mnogi glodari ulaze u kanalizaciju.

"Postoji tek mala količina vode na dnu WC školjke. Zmije uđu kroz suvu cijev i onda moraju proći još samo to malo vode. Jednom kad nauče kako to napraviti, dalje je lako", kaže on.

(Jutarnji list)