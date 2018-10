Sud UN naredio Vašingtonu da ukine dio sankcija Iranu

HAG - Međunarodni sud UN je donio preliminarnu odluku na tužbu Irana protiv SAD po kojoj Vašington treba da ukine sankcije Teheranu za humanitarnu pomoć i robu, vezanu za civilnu avijaciju.

"Ograničavajuće mjere SAD protiv Irana ne treba da se tiču humanitarne pomoći, kao ni rezervnih dijelova za civilnu avijaciju", rekao je sudija tokom slušanja po ovom predmetu.

U privremenoj odluci, prenosi AP, sud je naveo da Vašington mora da "ukloni po vlastitom izboru, prepreke koje proizlaze iz ponovnog nametanja sankcija izvozu u Iran medicinskih uređaja, hrane i poljoprivrednih proizvoda i rezervnih dijelova i opreme, potrebnih za osiguranje bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva".

Američki predsjednik Donald Tramp donio je u maju odluku da ponovo uvede sankcije Iranu, a nakon što su se SAD povukle iz iranskog nuklearnog sporazuma.

Krajem avgusta Iran je podneo tužbu sudu u UN zbog sankcija SAD.

