Sudar 40 vozila u Baltimoru, povrijeđeno 13 ljudi (FOTO)

Najmanje 13 osoba povređeno je kada je danas došlo do lančanog sudara 40 vozila na Bej bridžu u američkoj saveznoj državi Merilend.

Zbog toga je saobraćaj bio u zastoju šest sati.

Saobraćajne vlasti Merilenda navele su na platformi X da je došlo do velikih problema i kašnjenja za vozače.

Dvije osobe su prebačene u bolnicu sa ozbiljnim povredama, dodale su vlasti, dok je 11 ostalih zadobilo lakše povrede, navodi AP.

Uzrok sudara se i dalje ispituje.

#UPDATE: Anne Arundel fire confirms an estimated 20 vehicles involved. Anne Arundel transported 12 ppl. 2 transferred to Shock Trauma in Baltimore, that could "potentially be life threatening". One person involved in the crash sent us pictures after their car was hit. @wusa9 pic.twitter.com/XVt9AvoqdG