Sudar 43 vozila u Mizuriju, objavljen snimak nesreće

KONKORDI - U Sjedinjenim Američkim Državama u petak se dogodila teška saobraćajna nesreća u blizini gradića Konkordi, u državi Mizuri.

Nije još jasno kako je došlo do nesreće u kojoj su prema informacijama američkih medija učestvovala 43 vozila.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak nesreće koji je snimio jedan od vozača kamiona, koji je bio na mjestu događaja, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Na videu se najbolje vide stravične scene sa ulice, gdje pojedini vozači nisu ni pokušali da koče da bi izbjegli nesreću.

Jedna osoba je poginula, a broj povrijeđenih u ovoj nesreći još nije poznat.

Upozoravamo da je video UZNEMIRUJUĆI.

Wow, unbelievable video from one of the semi truck drivers involved in the crash along I-70. One person died, others taken to hospital. Please stay safe... pic.twitter.com/t5Gxv6hNp6