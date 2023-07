Sudar autobusa i više vozila, ima poginulih (VIDEO)

ILANOJ - Tri osobe su poginule, a 14 ih je povrijeđeno danas u sudaru na jugu Ilanoja u kojem su učestvovali autobus i više automobila, saopštila je policija te savezne američke države.

Državna policija objavila je da početna istraga ukazuje na to da su putnički autobus Grejhaund i tri komercijalna vozila učestvovali u nesreći duž međudržavnog puta 70 u okrugu Medison, prenio je "AP".

"Potvrđena su tri smrtna slučaja, a više njih je prebačeno u bolnicu sa teškim povrijedama, od toga četiri helikopterom i najmanje 10 kolima hitne pomoći", navodi se u policijskom saopštenju.

Dodaje se da niko u komercijalnim vozilima nije povrijeđen, prenosi "Telegraf".

BREAKING: Three deaths have been confirmed, with over a dozen others injured in a multi-vehicle crash on I-70 near #Highland, #Illinois, involving a Greyhound bus. #US #Accident pic.twitter.com/n7jBGND1YX