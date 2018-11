Sudar dva aviona iznad Otave

OTAVA - Dva aviona su se sudarila iznad Otave, jedan od njih se srušio, javila je televizija STV news, pozivajući se na policiju kanadske prestonice.

Incident se dogodio oko 16 časova po srednjoevropskom vremenu. Manji avion je pao, dok je veći uspio da sleti na međunarodni aerodrom u Otavi.

Plane Crash. Carp Airport. Reports of

Mid-air collision. One plane in field, another back to YOW. Serious injuries. pic.twitter.com/zIl9YC5N9A