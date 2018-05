Sudar dvije jahte, srednjoškolcima prekinuto matursko veče

NJU DŽERZI - Jahta na kojoj se održavala proslava maturske večeri srednje škole udarila je u drugu jahtu na rijeci Hadson. Povrijeđenih nema, saopštila je policija Nju Džerzija.

Na jahti na kojoj se održavala proslava maturske večeri bilo je 95 učenika i 11 članova školskog osoblja, prenosi AP.

Kapetan je momenat pred sudar viknuo da nema kontrolu nad plovilom.

U sudaru su oštećene obje jahte i zbog toga je matursko veče prevremeno završeno, a đaci i osoblje su autobusom prebačeni u konak Elks.

Za sada nema informacija da li je bilo ljudi na drugoj jahti.

Nadležni školskog okruga rekao je da će uraditi sve što je moguće da se održi još jedna proslava maturske večeri prije dodjele diploma.

BOAT COLLISION: Watch as 2 yachts – one of them carrying students attending prom – collide on the Hudson River in Hoboken, NJ. pic.twitter.com/vgyz5HFqJk