PARIZ - Sudarila se dva helikoptera u južnoj Francuskoj. Stradalo najmanje pet osoba, navodi BBC.

Skaj njuz navodi da su se sudarima dva vojna helikoptera, kod jezera na jugu Francuske.

Za sada nema više informacija.

Uskoro opširnije...

At least five dead as two helicopters crash in southern France https://t.co/itVt292B9l